04 Октября 2026
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Ректор МГТУ посоветовал не идти на ИТ

Поступать сейчас на ИТ-направления не самый лучший путь. Так считает ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.
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По показателю востребованности выпускников вуза работодателями Бауманка занимает первое место в России. И дело не в айтишниках, а в том, что вуз дает хорошее фундаментальное инженерное образование в целом, считает ректор. Он советует нацеливаться именно на это, а не конкретно на ИТ. Это связано с тем, что рынок ИT в какой-то степени насытился, а "черновая работа тестировщиков и базовых джунов все больше автоматизируется" (джуниоры - начинающие).

"Когда разговариваешь с лидерами отрасли о том, как они нанимают выпускников, понимаешь: компаниям нужны не просто люди для выполнения текущих задач, а специалисты, которые потенциально смогут вырасти в руководителей", - сказал Гордин в интервью "Ведомостям".

Также он напомнил о незаменимости классического инженерного образования и классических инженерных методов. Несмотря на возможности и широкое распространение компьютерных технологий, их корректное применение возможно только при серьезном понимании предмета.

Ранее Гордин заявил, что массовый поток абитуриентов на экономические и юридические специальности в течение многих лет нанес ущерб развитию инженерной школы в России. И государство теперь делает упор на среднее профессиональное образование в погоне за рабочими. Но стране очень нужны инженеры.

Теги: ИТ, МГТУ, образование


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