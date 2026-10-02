В 41 районе Татарстана ввели режим ЧС из‑за гибели посевов

Глава Татарстана Рустам Минниханов 1 октября подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в 41 муниципальном районе республики. Причина - массовая гибель посевов. На урожай повлияли сразу три фактора: выпревание, заморозки и переувлажнение почвы.

Выпревание - это когда зимующие культуры, плодовые деревья и озимые погибают из‑за избытка влаги, плотного снежного покрова и нехватки кислорода.

Режим ЧС действует до особого распоряжения. В республике установили региональный уровень реагирования.

Главам районов поручили рассказать жителям про режим ЧС, собрать рабочие группы и за пять дней подготовить меры по устранению последствий. Такое же задание дали Минсельхозпроду Татарстана - ведомство тоже должно за пять дней разработать план действий.