ЛДПР предложила разрешить россиянам один день удалёнки

ЛДПР предлагает на законодательном уровне закрепить право россиян работать один из будних дней удалённо.

"Один день удалённой работы в неделю поможет совмещать заработок и заботу о семье", - считает лидер партии Леонид Слуцкий, он высказался о ситуации в telegram-канале.

Ситуации могут быть разными: отвести ребёнка на обследование или сопроводить к врачу близкого с инвалидностью не всегда можно после работы. ЛДПР предлагает закрепить право один день в неделю работать дистанционно или по гибкому графику, в том числе сочетая эти форматы, чтобы людям было проще совмещать трудовую деятельность и заботу о близких.

В партии считают необходимым дать это право работникам, у которых двое или больше детей до 14 лет либо ребёнок-инвалид до 18 лет, одиноким мамам с детьми до 14 лет, отцам, которые растят детей этого возраста без матери, и тем, кто ухаживает за членом семьи или родственником с инвалидностью I группы. Согласно законопроекту, работодатель должен за три рабочих дня рассмотреть письменное заявление, и при возможности оформить новый режим или письменно объяснить отказ.

"Это не дополнительный выходной. Продолжительность рабочего времени и обязанности сохраняются. Снижать зарплату или ухудшать другие условия договора из-за такого перехода нельзя. Мы считаем, что даже один более гибкий день может помочь человеку сохранить работу и быть рядом, когда он нужен семье", - полагает Слуцкий.