Дикий медведь на территории школы: учеников перевели на удаленку в Иркутской области

В поселке Радищев Нижнеилимского района Иркутской области школьники временно учатся дистанционно. Причина - рядом с Радищевской средней школой заметили бурого медведя. Об этом РИА Новости рассказал представитель администрации Нижнеилимского муниципального округа.

Хищника видели прямо на территории школы. Чтобы не рисковать безопасностью детей, руководство сразу перевело ребят на удаленные занятия. Сейчас зверя ищут охотники. В администрации подчеркивают: пока опасность сохраняется, ученики останутся дома - в классы не вернутся.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о ситуации с медведями в регионе: с 18 сентября там действует режим повышенной готовности - из‑за нападений хищников погибли три человека (все они собирали грибы и ягоды), еще четверо ранены. В области насчитывается 22 тысячи бурых медведей, ежедневно на номер 112 поступает до 80 сообщений о встречах зверей рядом с населенными пунктами; особенно напряженная обстановка в Братском, Тайшетском, Слюдянском, Усть‑Илимском, Усть‑Кутском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах.