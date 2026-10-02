Пермского аптекаря "Аптеки от склада" оштрафовали на 300 тысяч за уход от налогов на 240 миллионов

Пермского аптекаря "Аптеки от склада" Николая Шаврина оштрафовали на 300 тыс. за уход от налогов на 240 млн руб., сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Такой приговор вынес Симоновский районный суд Москвы.



По версии следствия, с января 2020 по март 2022 года Шаврин вместе с бизнес-партнером Андреем Годоваловым организовал поступление выручки на счета подконтрольных юрлиц и ИП. Это позволило необоснованно применять упрощенную систему налогообложения. В СУ СКР по Пермскому краю действия квалифицировали по п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц. Ущерб следствие оценило в 240 млн руб.