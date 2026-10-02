Евгений Солнцев пообщался с воспитанниками детсада, полностью обновленного в рамках исполнения поручения губернатора

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев напомнил на своих страницах в соцсетях, как в прошлом году в ходе прямой линии оренбуржцы обращались к главе региона с вопросом, касающимся развития дошкольного образования.

Конкретно речь шла о необходимости открытии детского сада № 89 на улице Чкалова в областном центре.

"Тогда я дал обещание открыть корпус осенью 2026 года. И вот сегодня он принимает своих воспитанников", - сообщил Евгений Солнцев в ходе личного посещения полностью модернизированного дошкольного учреждения.

Напомним. История вопроса такова - многие годы здание, которое было рассчитано на 220 дошколят, находилось в законсервированном состоянии. И еще несколько лет его приводили в порядок, проводя ремонтные работы. Строители и ремонтные бригады не просто обновили корпус, а фактически сформировали заново современное образовательное пространство. Были усилены несущие конструкции, основательно утеплен фасад, специалисты провели замену коммуникаций. В результате созданы уютные и безопасные группы, в том числе для самых маленьких – полуторагодовалых воспитанников учреждения.

А холлы и коридоры детсада теперь превратились в локацию, представляющую собой развивающую среду с интерактивными панелями. Кроме того, у детского сада появилась безопасная прилегающая территория для прогулок в любое время года с современными спортивными и игровыми площадками.

"От всей души благодарю всех, кто вложил силы, знания и душу в этот проект: строителей, проектировщиков, сотрудников детского сада, представителей администрации и подрядных организаций. Ваш труд – это вклад в будущее наших детей. Мы выполнили обещание, а это самое главное для наших жителей большого микрорайона!", - резюмировал Евгений Солнцев.