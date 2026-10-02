Конкурс в колледжах - до 18 человек на место

В России высокий спрос на среднее профессиональное образование. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в среднем на одно место в техникумах и колледжах претендуют четыре человека, а на некоторые специальности - до 18.

Министр озвучил эти цифры на церемонии награждения директоров образовательных организаций СПО в Москве - мероприятие прошло в рамках Форума классных руководителей.

Кравцов отдельно отметил проект "Профессионалитет": там конкурс составляет 7-8 человек на место. При этом в колледжах сейчас учатся 4 миллиона студентов - это сопоставимо с показателями советского периода.

День среднего профессионального образования в России отмечают 2 октября.

Ранее в России сократили список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы: вместо 83 теперь их 60 - это более чем на четверть меньше, приказ Минобрнауки уже зарегистрирован Минюстом и опубликован на портале правовой информации.