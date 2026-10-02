РЖД ввели дифференцированный сбор за возврат билетов на поезд

"Российские железные дороги" ввели дифференцированную систему сборов за возврат билетов на поезд. Изменения вступят в силу зимой.

ФАС России принято решение об изменении порядка взимания сбора за возврат билета на поезда дальнего следования. С 1 декабря начнёт действовать прогрессивная шкала:

- 1% при возврате за 45 и более суток до отправления;

- 3% – при возврате в срок от 30 до 44 суток;

- 5% – при возврате в срок от 10 до 29 суток;

- 10% – за 9 и менее суток до отправления.

Чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше будет возвращаемая ему сумма. Такой подход позволит снизить количество бронирований на "всякий случай" и последующий возврат билетов непосредственно перед отправлением поезда.

Новую шкалу будут применять только к билетам, приобретённым с 1 декабря текущего года. По билетам, купленным до 30 ноября включительно, сбор останется прежним – 3,70 руб., сообщает пресс-служба РЖД.