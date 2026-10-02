02 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга засудил бывшую девушку, преследовавшую его в течение года

Житель Екатеринбурга отсудил компенсацию у своей бывшей девушки за преследование и порчу имущества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, пара была соседями по подъезду и два года состояла в отношениях. После расставания, по словам Василия*, бывшая возлюбленная Наталья* стала ему мстить.

В течение года (!) девушка писала нецензурные оскорбления на асфальте возле работы мужчины, что сказалось на его деловой репутации. Кроме того, она сломала дверную ручку его квартиры, закрашивала краской дверной видеоглазок, снимала номерные знаки с его машины и оставляла мусор у его двери. Василию* приходили сообщения: от оскорблений его и членов семьи до нежных и трогательных обращений. Постоянное преследование сделало его жизнь невозможной, и он вынужден был переехать.

Уралец обратился в суд. Он потребовал опровергнуть распространенную информацию, удалить из интернета и личных архивов фото и изображения его, близких и имущества, а также запретить преследование. Отдельно мужчина запросил компенсацию морального вреда, убытков и расходов по уплате госпошлины. В ответ Наталья* заявила, что испытывала к нему теплые и нежные чувства, а никаких неприятностей не создавала.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга, заслушав стороны и исследовав все материалы дела, удовлетворил иск частично. С Натальи* взысканы компенсация морального вреда – 100 тысяч рублей, убытки – около 32 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины. В остальной части было отказано.

*имена участников истории изменены

Теги: преследование, суд, Екатеринбург


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