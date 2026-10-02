У Европы "ничего нет", чтобы воевать - минобороны Бельгии

Европа слишком долго сосредотачивалась на "мягкой силе", а не на обороне. И теперь едва ли в состоянии воевать, если придется, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Он признает, что Европа в очень тяжелом положении относительно военно-промышленного потенциала и оборонных возможностей. Десятилетиями блок и не думал, что когда-то придется наращивать военную мощь. Страны тратились на социальное обеспечение, пенсионную систему и т.п., но сможет ли Европа себя защитить - большой вопрос.

По его словам, в ЕС есть множество разнообразных мер социальной поддержки. Но когда речь заходит о расходах на оборону, это не так. А если будет война, "у нас ничего нет", сказал Франкен в интервью Euronews.

Бельгия уже давно является "худшим учеником в классе НАТО", хотя является одним из основателей ЕС. Европа всегда была за дипломатию, потому что смотрела за океан, констатировал министр. Но когда из-за океана потребовали увеличить расходы на оборону, многие страны сделать это не в состоянии. Так, в Бельгии довели расходы на оборону до 2% ВВП, удвоив их за 10 лет. Но 5% - это огромная доля.

В марте Еврокомиссия анонсировала план по перевооружению ЕС на 800 млрд евро. Он рассчитан до 2035 года. И боевые действия, которые ведет украинский режим, позволяют Европе выиграть время для перевооружения и подготовки к военному столкновению с Россией, признал начальник бельгийского генштаба Фредерик Вансина.