В России впервые с 2022-го уменьшилось количество заведений общепита

В России стало меньше заведений общепита. Речь идёт о падении показателя за год.

В июле в России работали в общей сложности 223,8 тыс. заведений общепита, что меньше на 7,8% год к году. Это следует из материалов Infoline. Аналитики зафиксировали падение впервые с 2022 г.

Сейчас снижение оказалось более выраженным, чем, например, в активный период COVID-19. В 2020 г. количество заведений общепита в России сократилось на 4,8%. В 2021 году снижение оценивалось в 2,6%, пишет "Ъ".