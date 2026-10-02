Стало известно, чем порадует бархатный сезон в Геленджике
Администрация города опубликовала информацию о культурных и развлекательных событиях, которые пройдут в Геленджике в октябре.
Бархатный сезон в Геленджике продолжается, месяц будет насыщен разнообразными мероприятиями. В октябре в Геленджике пройдут фестивали, концерты, спектакли, выставки, гастрономические события, мастер-классы и спортивные мероприятия.
Также на сайте городской администрации представлена подборка идей для прогулок и семейного отдыха, специальные осенние предложения от гостиниц и санаториев.
Ознакомиться с подробной афишей на октябрьские возможности Геленджика можно по ссылке - https://vk.ru/@kurort_gelen-sobrali-dlya-vas-polnuu-afishu-sobytii-v-gelendzhike-na-okt
или здесь: http://93.183.80.240:3001/.