Стало известно, чем порадует бархатный сезон в Геленджике

Администрация города опубликовала информацию о культурных и развлекательных событиях, которые пройдут в Геленджике в октябре.

Бархатный сезон в Геленджике продолжается, месяц будет насыщен разнообразными мероприятиями. В октябре в Геленджике пройдут фестивали, концерты, спектакли, выставки, гастрономические события, мастер-классы и спортивные мероприятия.

Также на сайте городской администрации представлена подборка идей для прогулок и семейного отдыха, специальные осенние предложения от гостиниц и санаториев.

Ознакомиться с подробной афишей на октябрьские возможности Геленджика можно по ссылке - https://vk.ru/@kurort_gelen-sobrali-dlya-vas-polnuu-afishu-sobytii-v-gelendzhike-na-okt

или здесь: http://93.183.80.240:3001/.