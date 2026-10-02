В Серове будут судить воспитателя детсада за избиение и связывание воспитанников

Бывшего воспитателя детского сада в Серове будут судить за жестокое обращение с детьми. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, от ее действий пострадали двойняшки - двухлетние брат и сестра.

Речь идет о детском саде с круглосуточным пребыванием детей. По версии следствия, 11 июня текущего года обвиняемая 1965 г.р. устала смотреть, как мальчик, отличающийся гиперактивностью, бегал по группе. Воспитатель взяла колготки и привязала ребенка к стульчику. 26 июня в туалете она же схватила за руку уже девочку, подняла ее над полом, удерживая на весу, потащила в игровую комнату, усадила на стул и ударила рукой в область груди.

"В настоящее время женщина уволена из дошкольного образовательного учреждения в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы", - рассказали в прокуратуре.

Воспитателя обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение человека свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего" и ст. 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким с ним обращением".

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.