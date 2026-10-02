Бетон за 300 фунтов оказался мраморным шедевром XVIII века

В Великобритании на пункте приема металлолома нашли небольшую мраморную статую. Ее купили за 300 фунтов - тогда все думали, что это бетон. Новый владелец показал находку экспертам, и те выяснили: это работа итальянского скульптора XVIII века Пьетро Браччи, ей больше 290 лет, сообщает Weekend.

Скульптура изображает папу Климента XII, ее высота - около 66 сантиметров. 8 октября ее выставят на торги в аукционном доме Woolley & Wallis. Эксперт по мебели Марк Юань Ричардс назвал эту находку настоящей удачей.

Пьетро Браччи учился в Риме у скульптора Камилло Рускони и прославился как автор фигуры Океана - центральной части фонтана Треви. Папа Климент XII в 1730‑х годах запустил масштабную программу обновления Рима, и тогда Браччи получил его покровительство. Скульптор также занимался реставрацией античных статуй из Капитолийской коллекции.

На аукционе статуя может уйти с молотка за 10 тысяч фунтов - это примерно 1,1 миллиона рублей.