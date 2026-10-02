02 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

По данным ВТБ, выдача «семейной» ипотеки в сентябре выросла более, чем вдвое

В сентябре на фоне грядущих изменений семейной ипотеки активность клиентов значительно увеличилась. В ВТБ и количество, и объём сделок по этой госпрограмме выросли более чем в два раза по сравнению с августом.

По итогам сентября клиенты банка заключили свыше 3,4 тысячи договоров по госпрограмме почти на 23 млрд рублей. Семейная ипотека заняла 44% в общем числе ипотечных сделок ВТБ.

Спрос на семейную госпрограмму в сентябре стал вторым по объему и количеству сделок результатом в году после январского пика, когда банк провёл около 4,1 тысячи сделок на 27 млрд рублей.

Наибольшую активность проявили жители Москвы и области (более 44 % сделок), Санкт‑Петербурга и области (каждая пятая сделка), Республики Татарстан (около 10%).

«Несмотря на летний пик спроса и трёхмесячную паузу в модернизации программы, сентябрьские выдачи все-таки превысили результат июня – в ВТБ примерно на 20%. При этом уровень рекордных показателей декабря–января не был достигнут. Новые параметры программы делают её более адресной — это естественным образом скорректирует темпы выдач. В то же время мы ожидаем, что совокупный объём ипотечного рынка по итогам года превысит прошлогодний за счёт продаж рыночной ипотеки», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

ВТБ работает по измененным условиям госпрограммы с 1 октября: клиенты могут подавать заявки и оформлять сделки по программе в соответствии с новыми параметрами

Теги: семейная ипотека, втб,


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