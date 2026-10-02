Трамп: Киев отказался от "мощных боеприпасов" США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США очень много боеприпасов, но Киев их не получит, так как Зеленский отказался их брать. Об этом он сказал в интервью Time.

Он рассказал, что у ВСУ отсутствуют необходимые самолеты и оборудование для применения этих мощных боеприпасов, поэтому они бесполезны для Киева. Трамп не сказал, какие боеприпасы он имеет в виду, и подчеркнул, что, несмотря на масштабную военную помощь Киеву при администрации Джо Байдена, американская промышленность работает в круглосуточном режиме, обеспечивая рекордные темпы производства.

Западные СМИ пишут, что ситуация с вооружениями в США вызывает тревогу из-за войны с Ираном, где США израсходовали много запасов, а Трамп делает хорошую мину при плохой игре. При этом некоторые эксперты считают, что сведения об истощении оружия у США преследуют иную цель - объяснить отказ США от защиты Европы, которая сама должна оплачивать свою оборону, как того требует Трамп.