СК: Главы ГУР и Сил беспилотных систем ВСУ причастны к атаке на пляж Геленджика

Установлена причастность начальника ГУР Министерства обороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди к различным преступления.

Это атака при помощи БПЛА на пляж в селе Архипо-Осиповка, массированная атака на Нижнекамск, а также на иранское судно "Ана" и российское судно "Навис-1" в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Погиб 21 человек, в том числе дети. В дополнение к ранее предъявленным заочным обвинениям Иващенко и Бровди инкриминированы указанные преступления, они объявлены в международный розыск, сообщила пресс-служба Следственного комитета России, подводя итоги оперативного совещания руководителя СК Александра Бастрыкин в Луганске.

3 августа обломки беспилотника упали на землю в селе Архипо-Осиповка рядом с Геленджиком. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру. Mash и Shot писали, что ВСУ атаковали пляж с отдыхающими.