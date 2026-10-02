Алексей Богодистов оценил благоустройство парка Молодежный в Геленджике

Глава Геленджика совершил рабочий выезд в в парк «Молодёжный». Алексей Богодистов осмотрел важное место притяжения жителей и гостей города.

"С утра в парке «Молодёжный» жители занимаются спортом, в обед здесь много семей с детьми, вечером также много прогуливающихся. Ну, а мы с коллегами приехали проверить исполнение поручений, направленных на устранение сухих участков в озеленении", - отметил Алексей Богодистов.

Глава Геленджика отметил, что парк после летней работы достойно приведен в порядок.

"Рабочие заканчивают газоны, поросль очищена, кусты подстрижены. Водоём чистый. Дорогие жители и гости курорта, добро пожаловать", - сказал глава Геленджика.