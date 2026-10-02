Свердловские власти опровергли фейк о переводе школ на халяльное питание

Департамент информационной политики Свердловской области назвал фейком документ от якобы регионального минобразования, в котором говорилось о переводе местных школ на халяльное питание.

Якобы из-за большого количества учеников из семей, исповедующих ислам, в школьных столовых теперь будут подавать только халяльную еду, а из меню уберут свинину и продукты ее переработки, говорилось в "документе".

"Министерство образования Свердловской области официально заявляет, что данный документ является поддельным. Используется несуществующий бланк приказа министерства, формат регистрационного номера и подпись руководителя, также в документе допущено множество ошибок при оформлении", - сообщили в департаменте.