Малофеев обратился в СКР из-за финансирования ВСУ
Бизнесмен Константин Малофеев обратился в СКР с заявлением о присвоении в США его денег и направлении их на финансирование ВСУ.
По решению органов власти США прошёл незаконный арест денег, находившихся на счетах Малофеева в кредитных учреждениях этой страны. Присвоенные деньги были использованы для финансирования ВСУ.
Главным следственным управлением Следственного комитета России по заявлению Константина Малофеева возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.