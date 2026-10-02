Малофеев обратился в СКР из-за финансирования ВСУ

Бизнесмен Константин Малофеев обратился в СКР с заявлением о присвоении в США его денег и направлении их на финансирование ВСУ.

По решению органов власти США прошёл незаконный арест денег, находившихся на счетах Малофеева в кредитных учреждениях этой страны. Присвоенные деньги были использованы для финансирования ВСУ.

Главным следственным управлением Следственного комитета России по заявлению Константина Малофеева возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.