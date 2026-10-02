В Тюменской области газифицировали село Колесниково. В этом году сетевой газ планируют дотянуть до 20 населённых пунктов региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Для создания газопровода в селе Колесниково Заводоуковского округа специалисты построили 25,8 км подводящих и внутрипоселковых сетей, вывели пока 154 стояка. Часть заявок ещё в работе - в селе более 350 дворов и свыше тысячи жителей. Многие смогут воспользоваться региональной субсидией.



"Размер субсидии 156 тысяч рублей – это именно та сумма, которая позволяет покрыть расходы на внутридомовую газификацию. Ее можно получить, обратившись в местную администрацию либо заключив комплексный договор с газораспределительной организацией. Таким правом уже воспользовались более 10 тысяч жителей Тюменской области. Успешная практика продолжается. Средства на субсидию заложены в нужном объёме в бюджете. В этом году поможем подключить порядка 2300 домов льготников", - рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.



Первым в селе Колесниково подключили к газу дом Надежды Даниловой. Переехав в деревню в 20-летнем возрасте по распределению, главный энергетик занималась не только электроснабжением, приходилось и газ в баллонах доставлять.