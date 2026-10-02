06 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области газифицировали село Колесниково

В Тюменской области газифицировали село Колесниково. В этом году сетевой газ планируют дотянуть до 20 населённых пунктов региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для создания газопровода в селе Колесниково Заводоуковского округа специалисты построили 25,8 км подводящих и внутрипоселковых сетей, вывели пока 154 стояка. Часть заявок ещё в работе - в селе более 350 дворов и свыше тысячи жителей. Многие смогут воспользоваться региональной субсидией.

"Размер субсидии 156 тысяч рублей – это именно та сумма, которая позволяет покрыть расходы на внутридомовую газификацию. Ее можно получить, обратившись в местную администрацию либо заключив комплексный договор с газораспределительной организацией. Таким правом уже воспользовались более 10 тысяч жителей Тюменской области. Успешная практика продолжается. Средства на субсидию заложены в нужном объёме в бюджете. В этом году поможем подключить порядка 2300 домов льготников", - рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Первым в селе Колесниково подключили к газу дом Надежды Даниловой. Переехав в деревню в 20-летнем возрасте по распределению, главный энергетик занималась не только электроснабжением, приходилось и газ в баллонах доставлять.

"У нас большое село, проживает много молодых семей с детьми. Приход сетевого газа для нас стал настоящим праздником. С газовым отоплением всем станет проще вести хозяйство, а расходы сократятся", - поделилась Надежда Данилова.

В рамках программы социальной газификации строительство сетей до участка в газифицированных населённых посёлках выполняют бесплатно. Оформить заявку можно любым удобным способом: на сайте Единого оператора газификации, на сайте "Газпром газораспределение Север", через портал Госуслуг.

Теги: газификация, село Колесниково, газ


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