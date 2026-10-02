Уральский холдинг "Атом" рассказал о мотивации школьников идти в строительство

Уральский строительный холдинг "Атом" на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представил кейс по мотивации школьников выбирать строительные профессии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, в дискуссии, которая прошла на стенде Свердловской области, приняли участие вице-президент Ассоциаций "Национальное объединение строителей" Аркадий Чернецкий, первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Руслан Гарифуллин, а также представители крупнейших застройщиков и профильных учреждений среднего образования.

"Прошли времена, когда молодой специалист приходил на стройку лишь с лопатой и мастерком – сегодня растет потребность в кадрах с планшетом и современными знаниями. От того, как организована работа профильных учебных заведений, без преувеличений, зависит судьба отрасли. Нам жизненно необходимо формировать консорциумы, где сильная теория подкреплена постоянным взаимодействием с реальным производством. Кроме того, важно заранее прогнозировать, какие специалисты понадобятся нам в будущем, чтобы готовить базу на опережение. Главная задача сегодня – от разговоров и осознания кадровой проблемы перейти к практическим результатам", - отметил Аркадий Чернецкий, обратившись к участникам дискуссии.

Эксперты обсудили эффективность проекта "Профессионалитет", практику создания строительных классов и возрождения уроков производственной практики. Своим кейсом поделился крупнейший строительный холдинг региона "Атом", опорный работодатель кластера "Строительство" проекта "Профессионалитет".

"Подготовка молодых кадров в холдинге "Атом" строится на принципе раннего и полного погружения. Мы начинаем взаимодействовать с ребятами в "строительных классах": организовываем для них экскурсии на производства и построенные объекты, проводим кейс-чемпионаты, даем возможность еще учась в школе, на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства освоить первую профессию и получить свидетельство. За счет этого продолжать карьерный трек в колледже ребята решают осознанно, имея к моменту получения школьного аттестата базовые, но реальные представления о профессии. Мы продолжаем плотно работать с детьми и во время их обучения в колледже: готовим для них образовательный контент, принимаем на оплачиваемую производственную практику, вовлекаем в наши корпоративные мероприятия – спортивные, культурные. В результате четверть всех новых сотрудников холдинга – это молодежь до 25 лет. Мы практически искоренили стартовую текучку: благодаря бесшовному треку к нам приходят специалисты, которые уже имеют часы самостоятельной работы, знают коллектив и нацелены созидать", - рассказала директор по персоналу строительного холдинга "Атом" Галина Хабарова.