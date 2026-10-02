В Крыму 34-летнему россиянину вменили госизмену

В Джанкойском районе Крыма 34-летнему россиянину вменили госизмену.

По данным следствия, крымчанин познакомился с сотрудником службы безопасности Украины (СБУ). По заданию нового друга молодой россиянин осуществлял фото- и видеосъемку работы подразделений ПВО, собирал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, а также сведения о дислокации на полуострове объектов армии России. Всё это он отправлял куратору.

В итоге мужчину задержали сотрудники ФСБ России. У него изъяты аппаратура для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи, содержащие переписку с куратором. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.