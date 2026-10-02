Астраханцы на личном приеме обратились к губернатору с вопросами по безопасности дорог и благоустройству

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел личный прием граждан по поручению Президента РФ. Во время встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся развития инфраструктуры и благоустройства территорий в районах региона.

К главе региона обратилась жительница села Осыпной Бугор Приволжского района. Вопрос касался устройства пешеходной дорожки и наружного освещения на участке автомобильной дороги регионального значения Астрахань – Евпраксино. Вблизи расположены социально значимые объекты: Осыпнобугорская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Азамата Бердиева, два детских сада и парк.

Как рассказал министр дорожной инфраструктуры и транспорта Астраханской области Алексей Чепяков, в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» специалисты обустроят пешеходную дорожку и наружное освещение на участке протяженностью три километра. По поручению Игоря Бабушкина завершат работы в установленные сроки — осенью 2027 года.

Астраханец Радмир поднял вопрос благоустройства сквера по улице Советская в селе Красный Яр Красноярского округа. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Светлов, реализация проекта запланирована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В парке уложат тротуарную плитку, асфальтобетонное и резиновое покрытия, установят малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение, организуют зоны отдыха. Начало работ запланировано на апрель следующего года.

Галина из поселка Буруны Наримановского района обратилась с просьбой о продолжении благоустройства мемориального комплекса по улице Ленина. В 2026 году на первом этапе реализации объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнены работы по ограждению территории и укладке тротуарной плитки.

В 2027 году на втором этапе строители уложат тротуарную плитку, установят освещение, поливную систему, а также скамейки и урны. Начало работ — апрель 2027 года, завершение — до 1 сентября того же года.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что все озвученные проекты находятся на особом контроле, и потребовал от профильных ведомств строгого соблюдения графиков.