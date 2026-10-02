Астраханцы на личном приеме обратились к губернатору с вопросами по безопасности дорог и благоустройству

04 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Южный ФО Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханцы на личном приеме обратились к губернатору с вопросами по безопасности дорог и благоустройству

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел личный прием граждан по поручению Президента РФ. Во время встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся развития инфраструктуры и благоустройства территорий в районах региона.

К главе региона обратилась жительница села Осыпной Бугор Приволжского района. Вопрос касался устройства пешеходной дорожки и наружного освещения на участке автомобильной дороги регионального значения Астрахань – Евпраксино. Вблизи расположены социально значимые объекты: Осыпнобугорская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Азамата Бердиева, два детских сада и парк.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Как рассказал министр дорожной инфраструктуры и транспорта Астраханской области Алексей Чепяков, в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» специалисты обустроят пешеходную дорожку и наружное освещение на участке протяженностью три километра. По поручению Игоря Бабушкина завершат работы в установленные сроки — осенью 2027 года.

Астраханец Радмир поднял вопрос благоустройства сквера по улице Советская в селе Красный Яр Красноярского округа. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Светлов, реализация проекта запланирована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В парке уложат тротуарную плитку, асфальтобетонное и резиновое покрытия, установят малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение, организуют зоны отдыха. Начало работ запланировано на апрель следующего года.

Галина из поселка Буруны Наримановского района обратилась с просьбой о продолжении благоустройства мемориального комплекса по улице Ленина. В 2026 году на первом этапе реализации объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнены работы по ограждению территории и укладке тротуарной плитки.

В 2027 году на втором этапе строители уложат тротуарную плитку, установят освещение, поливную систему, а также скамейки и урны. Начало работ — апрель 2027 года, завершение — до 1 сентября того же года.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин подчеркнул, что все озвученные проекты находятся на особом контроле, и потребовал от профильных ведомств строгого соблюдения графиков.

Теги: игорь бабушкин, инфраструктура, благоустройство, личный прием граждан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети