02 Октября 2026
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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

Пожар на химзаводе под Москвой: один погиб, пятеро пропали

В Сергиево‑Посадском округе загорелся производственный корпус Краснозаводского химического завода. Спасатели потушили открытое пламя, но ЧП уже привело к трагедии - один человек погиб.

Пожар начался в Краснозаводске. Когда приехали пожарные, огонь занимал тысячу квадратных метров, а из‑за обрушения конструкций пострадало две тысячи квадратных метров. Сейчас спасатели проливают конструкции, чтобы не осталось тлеющих очагов. На месте работает оперативный штаб. По предварительной версии, причина - техногенная.

Во время пожара в здании были 44 человека. 40 сотрудников успели вывести, медики их осмотрели - никто не пожаловался на здоровье. Один человек погиб, судьба еще пятерых пока неизвестна.

На месте работают три бригады скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф. Спасатели продолжают работу - есть риск новых взрывов, поэтому действуют осторожно.

Ранее в Зеленограде в районе Крюково в квартире произошел взрыв - погиб 80‑летний мужчина, по предварительным данным, он сам привел в действие взрывное устройство. Сейчас на месте работают экстренные службы и саперы.

 

Теги: пожар, огонь, химзавод


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