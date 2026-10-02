Убийце Фарион дали пожизненное

Львовский суд вынес приговор по делу об убийстве Ирины Фарион. 22-летний Вячеслав Зинченко приговорен к пожизненному заключению.

Фарион была застрелена 19 июля 2024 года во Львове, возле своего дома. Следствие посчитало, что у убийцы была личная неприязнь к Фарион из-за ее одержимости по поводу мовы, а сам Зинченко родом из русскоязычного Днепропетровска. Сам Зинченко признавал, что действовал из-за личной неприязни и не раскаивается.

Также он обязан выплатить дочери погибшей 5 млн гривен в качестве компенсации морального ущерба. Интересно, что Зинченко лишили частного адвоката и назначили государственного.

Напомним, Фарион была депутатом Рады в 2012-2014 гг., но запомнилась ненавистью к русскому языку, отказываясь признавать украинцами тех жителей Украины, которые на нем говорят, даже если они против России. Незадолго до смерти она заговорила о том, что вместо насаждения мовы и повышения "свидомости" происходит навязывание английского языка. А Украина становится колонией Запада.