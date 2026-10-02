Свердловская полиция устроила массовые "зачистки" нелегальных мигрантов

Накануне на Среднем Урале сотрудники органов внутренних дел при силовой поддержке бойцов Росгвардии приступили к проведению широкомасштабного профилактического мероприятия "Нелегал – Кордон 2026". Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, основной задачей является выявление и пресечение правонарушений в сфере миграции.

По его сведениям, на территории Свердловской области в настоящее время с различными целями находятся свыше 100 тысяч иностранцев.

"Не все из них, к большому сожалению, склонны к законопослушному образу жизни и соблюдению законодательства нашей страны. Чтобы снизить "кривую" различного рода ЧП среди данной категории гостей региона, было принято решение провести очередной этап стабилизирующей обстановку акции", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что только за первый день мероприятия в муниципалитетах представителями МВД из подразделений по вопросам миграции было задокументировано 106 нарушений с составлением соответствующих протоколов, из них в Екатеринбурге в районе улицы Пехотинцев – более 10.

"На выдворение оформлены документы в отношении 13 человек. Наиболее результативно рейды прошли в столице Среднего Урала, в Нижнем Тагиле, Серове, Кировграде и Первоуральске. Для более оперативной отработки граждан сотрудники полиции применяли мобильный комплекс дактилоскопии, позволяющий быстро проверять, не находится ли человек в базе данных разыскиваемых за ранее совершенные преступления. "Зачистки" мест концентрации иностранных граждан будут продолжены. Об окончательных результатах акции "Нелегал – Кордон 2026" в обязательном порядке проинформирую дополнительно", - заверил Валерий Горелых.