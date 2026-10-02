Екатеринбурженка выманила у семьи свыше 10 миллионов рублей, притворяясь духовным практиком

Жительница Екатеринбурга за полгода выманила у семьи более 10 млн рублей, притворяясь духовным практиком. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

История началась в мае 2025 года, когда Дарья Аксенова предложила потерпевшей помочь с эмоциональным и физическим здоровьем, используя духовные медитации. При этом, она не собиралась действительно помогать знакомой, а лишь хотела регулярно получать от нее деньги. С мая по декабрь она успела похитить у девушки свыше 8,5 млн рублей.

Кроме того, Аксенова связалась с отцом своей "подопечной" и рассказала ему о якобы имеющихся долгах по кредиту, которые взяла его дочь. На их погашение мужчина с мая 2025-го по январь 2026 года перевел осужденной 1,5 млн рублей. Аксенова же использовала их по собственному усмотрению.

В рамках уже имеющегося уголовного дела о мошенничестве, потерпевшие также подали иски о взыскании материального ущерба и добились наложения ареста на ее имущество.

В суде гособвинение настаивало на 3,5 года исправительной колонии общего режима, однако Академический районный суд решил иначе. Аксенова приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Она также обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей в пользу потерпевшей и 50 тыс. рублей в пользу ее отца. Суд также частично удовлетворил иски о взыскании материального ущерба.

По ряду заявленных требований суд передал иски на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.