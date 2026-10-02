02 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Бывший глава Пенсионного фонда Нижневартовска Юрий Гончарук не смог оспорить приговор за покушение на мэра

Экс-глава Пенсионного фонда Нижневартовска Юрий Гончарук не смог оспорить приговор за покушение на мэра. Осужденный проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщает Neft.

Московский областной суд оставил без изменений приговор бывшему главе Пенсионного фонда Нижневартовска Юрию Гончаруку и его сообщнику Мумади Кадырову по делу о покушении на экс-мэра города Юрия Тимошкова в 1998 году.

Следствием и судом установлено, что Гончарук, проигравший выборы главы администрации города действующему мэру Юрию Тимошкову, решил организовать его убийство. Мотивом послужил также конфликт интересов: Тимошков принимал меры по взысканию налоговой задолженности с предприятия, интересы которого представлял Гончарук, и препятствовал выводу его активов.

Для реализации задуманного Гончарук обратился к Кадырову, обладавшему связями в криминальной среде, с предложением найти киллеров за вознаграждение в $100 тыс. Кадыров привлек исполнителей из числа сотрудников спецподразделений правоохранительных и других силовых структур.

В составе организованной группы они совершили два покушения на жизнь Юрия Тимошкова — в апреле и сентябре 1998 года. В ходе первого нападения Тимошкову проломили голову в подъезде собственного дома, во время второго — взорвали его служебную машину. Однако мэру удалось выжить.

Кроме того, суд установил причастность Кадырова к другим заказным преступлениям: в 2000 году — к убийству, а в 2001 году — к покушению на убийство.

Суд признал обоих подсудимых виновными и назначил наказание: Гончаруку 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 7,5 млн рублей, Кадырову - 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Юрий Гончарук, Марат Кадыров, Юрий Тимошков, покушение на мэра Нижневартовска


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