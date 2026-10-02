Кремль: В администрации президента используют ИИ, но доклады Путину готовят без него
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в администрации главы государства.
Сотрудники администрации президента не используют нейросети в подготовке докладов для президента. Однако они активно применяют ИИ для обработки справочной информации, сообщил РИА Новости Песков.
Отметим, сегодня стало известно, что нейросети удалось расшифровать послание тогдашнего главы Франции Наполеона Бонапарта, отправленное генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону.