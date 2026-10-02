Кремль: В администрации президента используют ИИ, но доклады Путину готовят без него

Отметим, сегодня стало известно , что нейросети удалось расшифровать послание тогдашнего главы Франции Наполеона Бонапарта, отправленное генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону.

Сотрудники администрации президента не используют нейросети в подготовке докладов для президента. Однако они активно применяют ИИ для обработки справочной информации, сообщил РИА Новости Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в администрации главы государства.



