ЕС: Быстрое принятие Украины в блок невозможно ни в 2027 году, ни позже

Украина не будет принята в ЕС в 2027 году, это невозможно, как и вообще ускоренное вступление, которого добивается Зеленский. Об этом в интервью Corriere della Sera заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Она отметила, что никаких послаблений для Киева не будет.

"В процессе вступления нет ни привилегий, ни поблажек", - заявила еврокомиссар.

Она надеется, что Киев будет выполнять все требования ЕС, но постепенная интеграция не заменяет полноценного членства и "никаких коротких путей" для кандидатов не будет. Также Кос настаивает на принятии законов, которые выведут силовые структуры из-под контроля Зеленского.

Ранее сообщалось, что ведущие страны ЕС не хотят и слышать об ускоренном вступлении Украины. А канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул идею о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС без права голоса и фактически в качестве наблюдателя. Зеленский раскритиковал это предложение, требуя принять Украину, которая якобы защищает ЕС.

The Economist писал, что на Украине "ассоциированное членство" воспринимается как эвфемизм для бессрочного ожидания под закрытой европейской дверью. Но больше Европе предложить нечего, там заняты своими поблемами. Как отметил один европейский чиновник, сами переговоры Украины и ЕС - это "лицемерие с обеих сторон". В результате на Украине растет разочарование и пессимизм.