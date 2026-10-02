ВС РФ нанесли удар по мосту через Днепр в Киеве

Российские военные нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве, который обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Речь идет о Южном мосте, признали в Киеве. Это ключевая транспортная артерия, связывающая оба берега. Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт двух попаданий. Работа Южного моста была приостановлена. Параллельно были введены ограничения на других мостах: мост Патона полностью перекрыли, а на мосту "Метро" движение было с одной стороны ограничено, хотя данных об ударах по ним не было.

Выбор Южного моста в качестве цели обусловлен его высокой стратегической значимостью. Через него проходит до 90% логистических потоков, включая военные перевозки между левым и правым берегом Днепра. Остальные транспортные узлы, включая мосты в Черкассах, Каневе и Кременчуге, берут на себя лишь малую часть нагрузки, пишет "Военное обозрение".

Блогер Юрий Подоляка считает, что обрушить мосты едва ли получится, но периодически их блокировать вполне осуществимо.

"При этом цена вопроса (с учетом сбитий), грубо говоря, десяток-полтора БПЛА в сутки. И три важнейших моста в Киеве заблокированы. На время, конечно. Но в эту игру можно играть долго. Очень долго", - полагает эксперт.