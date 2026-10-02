02 Октября 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Роботы, ИИ и кадры: как технологии меняют российское пищевое машиностроение

29 сентября в Москве в рамках X Форума "Пищевое машиностроение-2026" состоялась сессия "Кадровые и цифровые рецепты: роботы, ИИ и автоматизация как новые ингредиенты отрасли". Эксперты обсудили кадровый дефицит в промышленности, возможности роботизации и автоматизации производств, повышение производительности труда, а также перспективы применения искусственного интеллекта на предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

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Руслан Ахмедов, начальник отдела развития современных средств производства Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ, рассказал о федеральном проекте по развитию промышленной робототехники и автоматизации производства. По его словам, одна из его целей – это вхождение России в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации. По итогам 2025 года этот показатель в России составил 29 промышленных роботов на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности.

Он также рассказал о действующих механизмах государственной поддержки роботизации. В их числе возмещение до 20% затрат на роботизацию, включая стоимость робота, инжиниринг, доставку и пусконаладочные работы, а также механизм компенсации производителям, позволяющий реализовывать российское оборудование со скидкой до 50%, и льготное кредитование.

Отдельное внимание Руслан Биннатович уделил технологическому аудиту предприятий. По его словам, задача государства не заключается в том, чтобы установить робота на каждом предприятии: сначала необходимо определить, на каких производственных участках роботизация действительно экономически и технологически оправдана. Для этого предприятия могут воспользоваться бесплатным технологическим аудитом.

Игорь Михеев, директор департамента стратегического развития и координации АНО "Агентство развития профессионального мастерства", обратил внимание на кадровый дефицит в промышленности. По приведенным им данным, на портале "Работа России" размещено более 48 тыс. вакансий в пищевой промышленности и более 25 тыс. – в машиностроении. При этом значительная часть потребности предприятий приходится именно на рабочие кадры.

В то же время развитие роботизации не только помогает предприятиям справляться с кадровым дефицитом, но и меняет саму структуру спроса на специалистов. Чем больше автоматизированных решений появляется на производстве, тем выше потребность в сотрудниках, способных заниматься их монтажом, наладкой, обслуживанием и настройкой.

"Уже 11% предприятий говорят, что им нужны специалисты в области роботизации, автоматизации и внедрения цифровых решений", — отметил Игорь Михеев.

По его словам, подготовку таких кадров необходимо начинать еще на этапе обучения, причем образовательные программы должны формироваться совместно с промышленными предприятиями и учитывать реальные производственные задачи.

Дискуссию продолжил Святослав Стесин, генеральный директор ООО "Битроботикс". Он поблагодарил Минпромторг России, институты развития и на конкретных примерах роботизации рассказал об экономическом эффекте от роботизации пищевой промышленности. "Будущее российских предприятий — это заводы-роботы. Именно своевременные инвестиции в роботизацию сейчас обеспечат выживаемости бизнеса в долгосрочной перспективе. Причем благодаря уникальным решениям и мерам поддержки государства потраченные инвестиции возвращаются немедленно".

Форум "Пищевое машиностроение"(2026)|Фото: пресс-служба форума "Пищевое машиностроение"

Николай Балашов, директор ООО "Завод Роботов", рассказал о возможностях применения промышленных роботов на предприятиях пищевой отрасли. По его словам, сегодня здесь могут использоваться разные типы решений: шестиосевые роботы-манипуляторы, дельта-роботы и портальные системы — в зависимости от конкретной производственной задачи.

В частности, дельта-роботы способны выполнять до 120 циклов в минуту и применяться для сортировки и укладки штучной продукции — конфет, печенья и других изделий. Одним из наиболее востребованных направлений роботизации пищевых предприятий Балашов назвал операции в конце производственной линии, где сегодня особенно остро ощущается дефицит работников.

По его словам, при оценке эффективности роботизации необходимо учитывать не только затраты на персонал, но и текучесть кадров, простои и брак. Роботизированные решения позволяют передавать машинам тяжелые и монотонные операции и обеспечивать стабильную работу производственных линий.

Валерий Погребняк, заместитель директора по развитию ООО "Ингениум", рассказал о подготовке предприятия к автоматизации и роботизации. По его словам, первым этапом стало участие в программе Федерального центра компетенций и работа над повышением производительности труда. За трехлетний период предприятию удалось в два раза увеличить производственную мощность при сохранении существующего парка промышленного оборудования и на 48% сократить время протекания производственного процесса.

После этого предприятие приступило к оценке возможностей роботизации отдельных операций. По итогам технологического аудита в качестве наиболее перспективных были определены механообработка и сварочные работы. Валерий Погребняк подчеркнул, что решение о внедрении робота должно приниматься не исходя из желания автоматизировать отдельный участок, а после оценки трудоемкости, цикличности, загрузки и экономической эффективности операции.

"Знаю случаи, когда люди покупают роботов, они просто стоят и не работают. Их нечем загружать, нет той производительности, той загруженности", — отметил Валерий Погребняк.

Отдельно он рассказал об использовании искусственного интеллекта. Компания рассматривает решения на базе машинного зрения для контроля качества сварных швов, а также тестирует ИИ-инструменты для сокращения рутинных операций сотрудников. По мнению Валерия Погребняка, искусственный интеллект следует рассматривать прежде всего как инструмент усиления возможностей человека, а не его полной замены.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТАУРАС-ФЕНИКС, пищевое машиностроение(2017)|Фото: Пресс-служба Минпромторга

Виталий Савинков, исполнительный директор ООО "СиСорт", рассказал об опыте применения искусственного интеллекта. По его словам, сегодня ИИ используется практически во всех процессах предприятия: при анализе рынка и поставщиков, в маркетинге, продажах, управлении, производстве и программировании.

Особое значение такие технологии приобретают в условиях снижения рынка, когда предприятиям необходимо искать внутренние резервы для дальнейшего развития и повышения производительности.

"Роботизация — замечательная история, но она не всегда применима. А искусственный интеллект — это сквозная история: если он ускоряет процесс и повышает производительность, возможностей для его применения намного больше", — подчеркнул Виталий Савинков.

В качестве одного из примеров он привел использование ИИ для анализа открытых данных о рынке, клиентах и конкурентах, что позволяет компании учитывать отраслевые тенденции при планировании развития. Искусственный интеллект применяется и при сопровождении продаж: каждая сделка анализируется с помощью ИИ-агента, который помогает определить дальнейшие действия.

Еще одно направление – это использование технологий компьютерного зрения для анализа сыпучих материалов. Разработанное компанией решение позволяет с помощью камеры смартфона сфотографировать образец и определить его состав на основе обученной модели искусственного интеллекта.

Теги: пищевое машиностроение, роботизация, искусственный интеллект


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