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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Япония может ввести новые санкции против России

Власти Японии задумались о введении новых санкций против России. Они могут коснуться "теневого флота".

В последнее время страны Евросоюза усиливают санкционное давление на Москву, и не исключено, что Япония присоединится к ним. Целью ограничительных мер могут стать суда так называемого "теневого флота". Рассматривается возможность расширения экспортных ограничений, а также ужесточения экспортного контроля. Санкции увязывают также с поездкой президента РФ Владимира Путина на Итуруп, на которую остро отреагировали в Токио, сообщила со ссылкой на правительственные источники газета Yomiuri, информацию приводит ТАСС.

Ранее в МИД Японии выразили протест из-за визита президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Официальный Токио вызвал российского посла. Путину не ясно, почему Япония считает Россию угрозой.

Теги: Санкции, Япония, Россия


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Развитие сюжета:

Ранее 02.10.2026 15:40 Мск "Уралвагонзавод" попал под антироссийские санкции Японии

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