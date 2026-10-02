Япония может ввести новые санкции против России

Власти Японии задумались о введении новых санкций против России. Они могут коснуться "теневого флота".

В последнее время страны Евросоюза усиливают санкционное давление на Москву, и не исключено, что Япония присоединится к ним. Целью ограничительных мер могут стать суда так называемого "теневого флота". Рассматривается возможность расширения экспортных ограничений, а также ужесточения экспортного контроля. Санкции увязывают также с поездкой президента РФ Владимира Путина на Итуруп, на которую остро отреагировали в Токио, сообщила со ссылкой на правительственные источники газета Yomiuri, информацию приводит ТАСС.

Ранее в МИД Японии выразили протест из-за визита президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Официальный Токио вызвал российского посла. Путину не ясно, почему Япония считает Россию угрозой.