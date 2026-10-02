02 Октября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Pascal Rossignol

В НАТО не уверены в применении статьи 5 о коллективной обороне

Удары ВС РФ по заводам по производству оружия для киевского режима приведут к военному ответу НАТО, уверен еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Однако это его заявление вызвало тревогу внутри альянса, пишет Politico.
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На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что расположенные на территории европейских стран военные заводы, работающие на Украину, являются потенциальными целями для ВС РФ. Кубилюс, комментируя это, заявил, что российский удар запустит статью 5 устава НАТО о коллективной обороне. И это не понравилось некоторым евродипломатам, учитывая деликатность дискуссий вокруг статьи 5, отмечает издание.

"Только когда Кубилюс станет генсеком НАТО, он, возможно, сможет заявить о том, что запускает или не запускает статью 5", - сказал один из дипломатов альянса.

Пресловутая статья 5 устава НАТО гласит, что нападение на одну или несколько стран рассматривается как нападение на все страны. И тогда каждая страна "окажет помощь... путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы". Считается, что это означает коллективный ответ НАТО, но в тексте этого нет, так как странам оставляется право выбора ответа, который может быть и невоенным.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал, что статья 5 специально так написана, чтобы противникам было непонятно.

Теги: нато


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