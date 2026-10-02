В Туринске пассажир мотоцикла погиб из-за водителя без прав

В Туринске сегодня ночью произошло ДТП, в котором погиб 28-летний пассажир мотоцикла. О подробностях аварии рассказали в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Трагедия произошла в 00.18 в районе дома №100 по улице Социалистическая. По предварительным данным, 19-летний местный житель за рулем "KAWASAKI Ninja" превысил скорость, потерял контроль над управлением, съехал и выехал из канавы, после чего допустил опрокидывание мотоцикла. На место прибыла "скорая": водителя госпитализировали с травмами головы и внутренних органов в Туринскую больницу, а пассажир от полученных травм скончался при транспортировке в медучреждение.

Установлено, что оба участника ДТП - местные жители. Водитель не имеет водительских прав, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке. Полис ОСАГО на транспортное средство также отсутствовал.

Оба в момент аварии находились без мотошлемов. Состояние водителя будет установлено по результатам назначенной судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены необходимые процессуальные действия. В настоящее время органами внутренних дел ведется расследование данного инцидента.