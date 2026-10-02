В США тоже выросло количество нападений медведей на людей

В США увеличилось количество выхода медведей к людям. Одним из вариантов реагирования стал отстрел животных.

В Вайоминге, как и в других штатах, наблюдается значительный рост числа столкновений между людьми и медведями. В этом году количество таких случаев выросло по меньшей мере в 15 штатах США. Это говорит о растущем количестве и интенсивности столкновений между людьми и медведями по всей стране.

Эксперты в значительной степени связывают это увеличение с влиянием необычных погодных условий на источники питания животных и восстановлением в последние десятилетия популяций чёрных, бурых медведей и гризли, пишет The Guardian.

Отметим, в последнее время в различных регионах России медведи стали массово выходить к людям. Особенно "отличился" Красноярский край, где дело дошло до уголовного преследования сотрудников министерства природных ресурсов, которым вменили халатность. Сотрудник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" зоолог Екатерина Блидченко объяснила журналистам, почему медведи выходят к людям. По её мнению, речь может идти о различных вирусных заболеваниях, в том числе бешенстве.