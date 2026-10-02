В Екатеринбурге улицу Пролетарскую закроют на два года ради строительства клиники

Движение транспорта по улице Пролетарской в Екатеринбурге будет закрыто на два года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения продлятся с 12 октября 2026 по 19 октября 2028 года. По данным мэрии, это связано со строительством многопрофильной клиники на месте сносимого здания на улице Пролетарской, 7.

Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Первомайской, Клары Цеткин, Горького, Дзержинского и Царской.

Ранее в Екатеринбурге на восемь месяцев продлили закрытие улиц Боевых Дружин и Октябрьской Революции.