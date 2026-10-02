02 Октября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Искусственный интеллект расшифровал послание Бонапарта

Искусственный интеллект смог расшифровать документы, написанный Наполеоном I в 1809 г. одному из своих генералов.

По данным The Daily Telegraph, достижение принадлежит инженеру по ИИ в американской компании по кибербезопасности SentinelOne Картеру Черчу. Для расшифровки и транскрибирования послания он использовал систему OpenAI GPT-6 Astra. Записка направлена в 1809 г. по указанию Наполеона его пасынком Эженом де Богарне. Она состоит из 1,3 тыс. зашифрованных знаков.

В шифре использовались цифры, обычные буквы, греческие буквы и различные условные символы. Некоторые из них были просто буквами или старыми словами. Шифр к документу, получателем которого выступал генерал Огюст Фредерик Луи Мармон, был утерян, поэтому на протяжении более двух веков смысл послания оставался загадкой.

В послании император писал генералу, который в этот момент находился в Долмации (нынешняя Хорватия), вдали от основных сил французской армии: "Австрию атакуют одновременно со всех сторон. Следовательно, она стремительно движется к своей гибели", пишет ТАСС.

Наполеон I (1769-1821) – французский политический и военный деятель, первый консул, император (1804-14, 1815). В 1814 г. отрёкся от престола, но не усидел и вернул себе власть. Однако продержался всего 100 дней. После этого срока и поражения в битве при Ватерлоо изгнан на остров святой Елены, где прожил шесть лет. Умер там же.

Теги: Наполеон Бонапарт, Огюст Фредерик Луи Мармон


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