"У нас был 24-часовой перелет". Сборная Намибии добралась в Екатеринбург на матч с Россией

Сборная Намибии по футболу прибыла в Екатеринбург, где уже 3 октября ей предстоит товарищеский матч с национальной командой России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского футбольного союза, в аэропорту Кольцово сборную встретили Хозяйка Медной горы и Данила-мастер – известные персонажи сказов уральского писателя Павла Бажова. Игроки и тренерский штаб Намибии добрались до Екатеринбурга после продолжительного перелета.

"Мы очень благодарны за чудесный прием. Он говорит не только о культуре России, но и о дружелюбии людей. У нас был 24-часовой перелет, мы устали, но встреча получилась очень запоминающейся", - заявил главный тренер команды Коллин Бенджамин.

Специалист отметил, что предстоящая игра с россиянами станет серьезной проверкой для его футболистов.

Матч Россия – Намибия состоится в субботу, 3 октября, на "Екатеринбург Арене" и начнется в 20:00 по местному времени (18:00 мск). Сборные встретятся впервые в своей истории.

Накануне сборная России также прибыла в уральскую столицу. Для национальной команды предстоящая встреча станет первой в Екатеринбурге.

Напомним, что в рамках матча России и Намибии выступят певица Юлия Чичерина и группа "Земляне".