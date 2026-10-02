Подготовка? США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в ноябре, после выборов в конгресс, может возобновить бомбежки Ирана. Основанием для этого прогноза служит масштабное наращивание американского военного контингента на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal.

Пентагон планирует довести численность своих сил в зоне ответственности Центрального командования до 10 тыс. человек. В частности, к концу осени в акватории должны сосредоточиться три авианосные ударные группы и две амфибийные группы морской пехоты. Издание отмечает выход из портов авианосца USS Theodore Roosevelt и десантного соединения USS Makin Island. Аналогичные данные приводит телеканал Al Jazeera, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах США.

Рост напряженности вокруг Ирана подтверждается и косвенными признаками: 20 сентября американские дипмиссии на Ближнем Востоке призвали своих граждан к бдительности из-за угрозы внезапной и сильной эскалации. Также для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры союзников США направили дополнительные комплексы Patriot в Саудовскую Аравию и Катар, что, по мнению экспертов, является свидетельством подготовки к потенциальному крупному конфликту.

Накануне Трамп заявил, что добиться мира во всем мире можно, только уничтожив Иран. И у США есть для этого очень много оружия.