У экс-главы Курска прошли обыски по делу о злоупотреблении полномочиями

В Курске возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Благоустройство" Николая Логвинова и его подельников по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". У фигурантов дела, включая экс-главу Курска Игоря Куцака, прошли обыски.

Речь идёт о преступных схемах, позволивших незаконно, за бесценок, приватизировать ООО "Благоустройство", которое занималось уборкой Курска. Ранее суд уже признал эти действия незаконными и вернул все акции предприятия в муниципальную собственность.

В 2023 г. 49% ООО "Благоустройство" было продано по заниженной цене фирме "Автотранссервис". Это одна из трёх компаний, между которыми много лет фактически были разделены все контракты на уборку и содержание города (наряду с "семейной" фирмой бывшего уже главы горсобрания Курска Владимира Токарева).

Чтобы занизить стоимость активов предприятия, директор "Благоустройства" якобы распорядился искусственно увеличить кредиторскую задолженность не менее чем на 28,4 млн руб. В состав "кредиторки" включены несуществующие расходы. В результате 49% акций были проданы всего за 55,8 млн руб., хотя в том же 2023 г. чистая прибыль "Благоустройства" составила 85 млн, а в 2024-м – 98 млн руб., написал в своём канале в "Максе" губернатор Курской области Александр Хинштейн.