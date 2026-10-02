Неинфекционная пандемия: в России растет число больных диабетом

Эксперты НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава назвали ситуацию с диабетом в России неинфекционной пандемией. По их данным, ежегодно врачи фиксируют сотни тысяч новых диагнозов, и основную часть прироста дает диабет второго типа.

Специалисты объясняют разницу между типами болезни. При диабете первого типа поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин: это происходит из‑за того, что иммунная система разрушает нужные клетки. При втором типе инсулин в организме есть, но ткани перестают на него нормально реагировать. В Минздраве подчеркивают, что эта форма чаще встречается у людей с лишним весом.

Рынок средств для контроля сахара тоже активно растет. За первое полугодие продажи глюкометров увеличились на 18 % в натуральном выражении, тест‑полосок - на 34 %, систем непрерывного мониторинга глюкозы - на 43 %, ланцетов - на 64 %. По данным Минздрава, сегодня диабет диагностирован примерно у 6 тысяч взрослых и 65 тысяч детей.

Сообщалось, что за 38‑ю неделю 2026 года в России зафиксировали 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID‑19 - это на 33,8 % больше, чем неделей раньше; ситуация соответствует прогнозу, но распространение вирусов ускорилось.