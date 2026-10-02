Русский язык будут учить в школах Центральной Африки

В школьную программу в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) официально ввели русский язык. Как передает ТАСС со ссылкой на Россотрудничество, соответствующий документ был подписан главой Минобразования ЦАР Орельеном-Симплисом Конгбеле-Зингасом по итогам встречи межправительственной комиссии двух стран. В ведомстве подчеркнули, что данная инициатива продиктована растущим спросом среди местного населения на изучение русского языка.

Практическая работа в этом направлении ведется с 2024 года силами педагогов Русского дома в Банги - столице страны. За прошлый год основы языка освоили более тысячи местных школьников. Помимо этого, на базе Русского дома функционируют бесплатные образовательные площадки, ежегодно принимающие около 2 тысяч слушателей всех возрастов.

Интерес к русскому языку растет: если в прошлом году его преподавали в двух частных школах, то на следующий год уже поступило шесть заявок от образовательных учреждений Банги. Власти страны признают, что знание русского языка открывает дополнительные возможности.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин принял предложение МИД, согласованное с другими профильными госорганами, о подписании соглашения об основах отношений между Россией и ЦАР.