В Екатеринбурге за мошенничество арестовали студентку, приехавшую на фестиваль молодежи

На Среднем Урале суд заключил под стражу студентку из Новгородской области. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, девушка учится в Боровичском медицинском колледже. Известно, что она приехала в регион на Международный фестиваль молодежи, проходивший в сентябре в Екатеринбурге.

Согласно материалам дела, студентка входила в преступную группу и причастна к хищению более 500 тысяч рублей у жителя Режевского района. Следствие полагает, что девушка, у которой оказалось двойное гражданство, имеет отношение к аналогичным эпизодам и в других городах.

Режевской городской суд отправил фигурантку под арест. В следственном изоляторе она пробудет до 16 ноября 2026 года.

Международный фестиваль молодежи проходил в уральской столице с 11 по 17 сентября. Сообщалось, что в нем принимают участие более 10 тысяч молодых людей из 191 страны.