02 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Bloomberg: ЕС "захлопнул дверь" и отказал Киеву в покрытии дефицита бюджета

ЕС ответил отказом на запрос Киева о предоставлении экстренного финансирования для закрытия бюджетного дефицита на 27 млрд евро до конца 2026 года. Об этом пишет Bloomberg, сравнивая это с тем, что Брюссель просто "захлопнул дверь" перед надоедливыми украинцами, которые просили выделить деньги за счет кредита на 90 млрд евро, рассчитанного до конца 2027 года.
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Чиновники ЕС опасаются, что досрочное использование кредитных средств приведет к серьезным финансовым дырам к 2027 году. В качестве альтернативы европейская сторона предложила Киеву искать поддержку у других стран - Японии, Норвегии или Канады.

Ранее киевский режим руководство заявил о нехватке 27 млрд евро из-за эскалации непредвиденных военных расходов. Однако дотошные еврочиновники подозревают, что речь идет об обыкновенном обмане под видом непредвиденных расходов. Какой может быть дефицит бюджета, если только недавно был одобрен кредит на 90 млрд? В Брюсселе планируют выделить по плану 45 млрд евро из пакета 2027 года, но не раньше начала следующего года. В этом году денег не будет.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис выразил сомнение в расчетах Киева, отметив, что оценки дефицита в 27 млрд евро не подтверждены ни Еврокомиссией, ни МВФ. По его мнению, бюджетные нужды Украины на 2026 год в значительной степени покрыты, и местным властям стоит эффективнее распоряжаться уже имеющимися средствами, а не попрошайничать снова.

Теги: украина, ес, бюджет, финансирование


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