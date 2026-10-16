В Геленджике пройдет конференция для предпринимателей

22 октября в 11:00 состоится Альфа-Конфа. Событие соберет предпринимателей и представителей малого бизнеса, всего около 1500 человек. Его проводит Альфа-Банк в рамках программы поддержки предпринимательской среды в крупных и малых городах России.

Программа мероприятия предусматривает выступление топ-спикеров, интересные дискуссии, разбор реальных бизнес-кейсов, нетворкинг, идеи для развития бизнеса. Подробная информация и программа размещены по ссылке.

Также в рамках Альфа-Конфы будут работать консультационные пункты организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства региона: Фонда развития бизнеса Краснодарского края, Фонда развития инноваций, Фонда «Центр поддержки экспорта», Агентства по привлечению инвестиций.