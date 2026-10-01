"Не мы это начали". Путин объяснил удары России по важным для экономики Украины объектам

Россия наносит удары по мирным грузам и важным для экономики Украины объектам в ответ на аналогичные удары ВСУ. Однако в случае России, ущерб от атак по нашим НПЗ можно оценить примерно в 1% ВВП, в то время как у Украины, по их же заявлением, теперь нет металлургической промышленности. И такой результат не устраивает другие страны, которые присылают России обращения с требованием прекратить удары. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель - нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что, это по нашим оценкам, примерно 1% ВВП мы потеряли. Причем сознательно, это же гражданские цели. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это все двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и все остальное", - сказал Путин.

Он также отметил, что Россия изначально в Черном море била только по военным судам, либо тем, что перевозили военное имущество, и практически никогда не ошибалась. Однако власти Киева намеренно стали атаковать российские танкеры и корабли, перевозящие мирный груз, за что и получили ответные удары.

"Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: а давайте, прекратите там. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится", - сказал президент.