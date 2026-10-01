02 Октября 2026
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Политика В России Калининградская область
Фото: Накануне.RU

Песков: "Любые попытки давить на Калининградскую область - неприемлемы"

Любые попытки давления на Калининградскую область совершенно неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, регион является неотъемлемой частью России и Европе стоит наконец это понять.

"Поскольку идет достаточно "оголтелая" милитаризация Европы, то, конечно, нам нужно заранее сформулировать свою позицию. Для нас это неотъемлемая часть Российской Федерации, любые попытки давить на этот регион - неприемлемы. Здесь нужно умерить пыл. Здесь нужно в Европе, чтобы все поняли, что это действительно неотъемлемая часть Российской Федерации. РФ никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на эту неотъемлемую часть, но при этом мы считаем, что подобная риторика не должна доминировать, как это сейчас происходит", - сказал Песков обозревателю "Известий".

Он также добавил, что тема энергообеспечения, обеспечения продуктами питания, беспрепятственного проезда на поездах жителей Калининграда всегда находится в повестке дня у властей страны.

Ранее посольство РФ в Ирландии заявило, что Россия готова применить весь арсенал средств, вплоть до ядерного оружия, если НАТО попытается отрезать Калининградскую область от остальной территории нашей страны. В дипмиссии отметили, что за последние месяцы интенсивность учений НАТО у российских границ достигла пика. В частности, маневры Gallant Boar 2026 были восприняты Москвой как отработка сценария нападения на Калининград.

После этого президент РФ Владимир Путин дал необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Позднее Песков добавил, что Россия не планирует применять ядерное оружие.

Теги: Песков, Европа, давление


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