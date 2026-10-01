Песков: Россия не собирается применять ядерное оружие

Заявления о применении Россией ядерного оружия не имеют реальных оснований. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РФ подобных шагов не планирует.

На брифинге журналист спросил Пескова, раздумывает ли Россия об его применении, ведь российская сторона часто использует тематику ядерного оружия, на что пресс-секретарь президента коротко ответил: "Нет". При этом, он добавил, что именно европейцы "истерят", думая, что Россия собирается использовать ядерное оружие и призвал не поддаваться эмоциям.

"Мы призываем их воздерживаться от эмоций и объективно взглянуть на ситуацию", - сказал Песков.

Накануне российские посольства в Бельгии и Британии заявили о риске прямой войны в случае блокады Калининграда. И агрессоры "не должны заблуждаться относительно возможных последствий". Тогда посольство РФ в Ирландии заявило, что Россия готова применить весь арсенал средств, вплоть до ядерного оружия, если НАТО попытается отрезать Калининградскую область от остальной территории нашей страны.